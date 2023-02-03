В Польше признали горькую для них правду о России
В Польше заявили, что Украине осталось полгода из-за дефицита снарядов на Западе
Варшава, 3 февраля, 2023, 18:01 — ИА Регнум. Руководство России настроило промышленные мощности на военные рельсы, в результате в Российской Федерации производят достаточное количество боеприпасов для проведения СВО, одновременно с этим Киев начинает испытывать недостаток снарядов, который достигнет критической точки примерно через шесть месяцев. Об этом 3 февраля заявил польский военный корреспондент Марцин Вырвал в статье для Onet. pl.
По его словам, если конфликт не сбавит немного обороты, то примерно в июне текущего года у Запада могут возникнуть проблемы с боеприпасами.
«Американцы говорят, что планируют увеличить производство ракет на 500–600%, но где-то через два года. У нас нет двух лет, у нас нет даже полугода», — отметил Вырвал.
Он признал, что нет никаких признаков, что у России закончатся ресурсы, поскольку руководство страны делает все необходимое для увеличения военных возможностей.
Автор добавил, что у России очень много техники и в 3,5 раза больше численность населения.
Он отметил, что в США каждый месяц производят 15 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров, одновременно с этим ВСУ каждый день тратит порядка пяти тысяч таких снарядов.
«Пятнадцать тысяч им хватит на три дня», — подвел итог Вырвал.
Как передавало ИА REGNUM, власти США готовят очередной пакет военной помощи Киеву.