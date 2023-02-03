Вашингтон, , 18:08 — REGNUM Власти Соединённых Штатов убеждают Анкару прекратить экспортировать товары в Россию, поскольку это якобы способствует финансированию военных действий. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Экспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

«США сказали Турции остановить поток товаров в Россию», — говорится в материале.

По данным издания, такое предупреждение американская сторона озвучила в ходе встречи замминистра финансов США Брайана Нельсона с турецкими чиновниками, состоявшейся в Турции 2 и 3 февраля.

Известно, что с марта по октябрь прошлого года ряд турецких компаний направили в Россию товары на сумму порядка $800 млн.

Журналисты Bloomberg отмечают, что Нельсон является третьим высокопоставленным чиновником американского министерства финансов, посетившим Турцию за год.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МВД Турции Сулейман Сойлу обвинил Вашингтон в управлении странами Европы.

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