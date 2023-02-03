МИД КНР: замеченный над США китайский аэростат отклонился от маршрута из-за ветра

Пекин, , 17:52 — REGNUM Замеченный над США китайский аэростат серьёзно отклонился от маршрута из-за ветра. Об этом 3 февраля говорится в заявлении, опубликованном МИД Китая.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пекин сожалеет, что аэростат из-за обстоятельств непреодолимой силы ошибочно оказался над территорией США», — заявили в китайском МИД.

Отмечается, что летательный аппарат действительно прилетел из Китая. Он отклонился от маршрута из-за плохих погодных условий и ограниченных возможностей самоуправления.

В ведомстве уточнили, что аэростат используется для научных исследований, в том числе метеорологических.

МИД КНР заверил, что продолжит поддерживать контакты с США, чтобы урегулировать инцидент, вызванный форс-мажорными обстоятельствами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пентагоне сообщили, что американские вооруженные силы отслеживают аэростат. При этом в соцсетях возмутились бездействию Вашингтона.

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