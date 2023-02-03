Мелитополь, 3 февраля, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Российские и украинские войска «вгрызаются в оборону» на запорожском направлении, там активно сражается артиллерия. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил 3 февраля в эфире «Соловьёв Live».

Константин Михальчевский/РИА Новости Военнослужащие МО РФ на самоходной артиллерийской установке 2СЗ «Акация» на Запорожском направлении

«Наша разведка и вражеская прощупывают точки, где есть слабые места. Активно работает артиллерия. Идут артиллерийские дуэли», — рассказал Рогов.

По его словам, ВСУ несут большие потери. До 70 человек потеряла 110-я бригада территориальной обороны Украины только в районе села Полтавка. Большое количество бронированных машин уничтожено на крайнем востоке Запорожской линии боевого столкновения в сторону Угледара.

Российские силы также уничтожили две радиолокационные станции ВСУ, одна из которых мешала работе беспилотников «Герань», и РЛС контрбатарейной борьбы производства США.

«Шаг за шагом перемалывается и живая сила противника, и техника. Победа будет за нами. Готовимся к решающему событию», — добавил Рогов.