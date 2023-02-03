ВСУ нанесли удар по Каховке в Херсонской области
Каховка, Херсонская область, 3 февраля 2023, 17:42 — REGNUM ВСУ нанесли удар по населённому пункту Каховка в Херсонской области. Об этом 3 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM очевидцы.
По словам местных жителей, был слышен мощный взрыв. Не исключено, что удар пришёлся по позициям российских войск. Возможно, произошла детонация боекомплекта.
На кадрах видео, сделанного очевидцами, слышны хлопки и видны последствия взрыва за городской застройкой.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы России уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS в Херсонской области.
Читайте ранее в этом сюжете: ВС России уничтожили пусковую установку HIMARS в Херсонской области