Каховка, Херсонская область, 3 февраля, 2023, 17:42 — ИА Регнум. ВСУ нанесли удар по населённому пункту Каховка в Херсонской области. Об этом 3 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM очевидцы.

ИА REGNUM Удар ВСУ по позициям ВС РФ. Каховка

По словам местных жителей, был слышен мощный взрыв. Не исключено, что удар пришёлся по позициям российских войск. Возможно, произошла детонация боекомплекта.

На кадрах видео, сделанного очевидцами, слышны хлопки и видны последствия взрыва за городской застройкой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы России уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS в Херсонской области.