Москва, , 17:40 — REGNUM В МИД России прорабатывают даты визита министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана в Москву, заявил 3 февраля директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«Ожидается (визит), даты прорабатываются, ответ пока не получили, поэтому не могу ничего сказать», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Кабулов добавил, что визит главы МИД Ирана был отложен, а не отменен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с египетским коллегой Самехом Шукри заявил, что Россия считает логичным участие Ирана в новых контактах по урегулированию между Сирией и Турцией.

Он напомнил, что Россия, Турция и Иран являются членами астанинской «тройки», которая занимается сирийским урегулированием. Также он добавил, что уровень и формат новых контактов прорабатываются.