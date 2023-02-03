Кабулов: Москва прорабатывает дату визита главы МИД Ирана
Москва, 3 февраля 2023, 17:40 — REGNUM В МИД России прорабатывают даты визита министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана в Москву, заявил 3 февраля директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
Кабулов добавил, что визит главы МИД Ирана был отложен, а не отменен.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с египетским коллегой Самехом Шукри заявил, что Россия считает логичным участие Ирана в новых контактах по урегулированию между Сирией и Турцией.
Он напомнил, что Россия, Турция и Иран являются членами астанинской «тройки», которая занимается сирийским урегулированием. Также он добавил, что уровень и формат новых контактов прорабатываются.