Пекин, , 17:43 — REGNUM Объект, который был обнаружен в небе над США, является потерявшим управление китайским метеорологическим зондом. Об этом 3 февраля сообщил официальный представитель МИД КНР.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, гражданский аэростат прилетел из Китая, он используется для метеорологических исследований.

«Из-за сильного западного ветра аэростат потерял контроль и отклонился от заданного курса» — приводит пресс-служба МИД Китая слова официального представителя внешнеполитического ведомства КНР.

В пресс-службе МИД Китая сообщили, что сожалеют о инциденте и выразили готовность Китая поддерживать контакт с властями США для урегулирования данной ситуации.

Как передавало ИА REGNUM, В США возмутились бездействию Вашингтона после сообщений о «шаре-шпионе». А в Пентагоне заявляли о том, что американские Вооруженные силы отслеживают аэростат.