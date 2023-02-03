Москва, 3 февраля, 2023, 17:47 — ИА Регнум. В российских вузах с нового учебного года студенты будут изучать обновлённый курс истории, темы которого обозначены в концепции преподавания предмета для студентов неисторических специальностей. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки России.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

В обновлённый курс «История России» войдут разделы о начале специальной военной операции на Украине, западные санкции и попытки изоляции России от остального мира.

В ведомстве уточнили, что студентов также ознакомят с целями специальной военной операции, вхождением в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.

Напомним, концепция преподавания обновлённого курса истории в вузах была утверждена 2 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам директора Службы внешней разведки, председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина, не менее 80% преподавания истории в вузах будет направлено на контактную работу со студентами.