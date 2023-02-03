Киев, 3 февраля, 2023, 17:35 — ИА Регнум. В столице Украины объявлена воздушная тревога. Об этом 3 февраля сообщает украинское издание «Страна».

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

При этом уточняется, что местные власти не сообщали о включении сирен. В первой половине дня на Украине уже объявляли воздушную тревогу. В украинских средствах массовой информации рассказали о взлете ракетоносителей на территории Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, украинская генеральная прокуратура заочно предъявила обвинение российскому военному корреспонденту, основателю Telegram-канала WarGonzo Семёну Пегову.