The Times of Israel: Макрон выразил Нетаньяху беспокойство по поводу судебной реформы в Израиле

Тель-Авив, Израиль, , 17:26 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что обеспокоен планами израильского правительства провести судебную реформу. Об этом 3 февраля сообщила газета The Times of Israel.

Биньямин Нетаньяху Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отмечает издание, этот вопрос Макрон затронул во время встречи с Нетаньяху в Елисейском дворце. При этом в официальном заявлении французской стороны по итогам встречи эта тема не упоминается.

Издание утверждает, что источники во французских политических кругах подтвердили, что этот вопрос был затронут в ходе беседы Макрона и Нетаньяху. В частности, Макрон заявил, что если израильский кабмин не изменит планы по судебной реформе, то «Париж будет вынужден заключить, что Израиль отошёл от общего понимания демократии».

Отмечается, что, по оценке Макрона, реформа угрожает подорвать власть Верховного суда как единственного противовеса правительству и открывает кризис, беспрецедентный с момента создания еврейского государства в 1948 году.

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