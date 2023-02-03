Москва, 4 февраля, 2023, 00:00 — ИА Регнум. Сократить сроки снятия ограничений с должников после уплаты ими всех задолженностей и штрафов предложила первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Шереметьево

Предложение появилось по итогам встречи с руководством Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрием Аристовым.

«В ходе встречи затронули вопрос, связанный с сокращением сроков снятия ограничений с должников после уплаты им всех долгов и штрафов… На мой взгляд, это предложение справедливо и в условиях цифровой трансформации вполне реализуемо», — отметила Школкина.

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Мера будет в том числе способствовать развитию туризма.

Сейчас в России действует закон, согласно которому граждане могут выезжать за пределы РФ даже в случае, если у них по каким-то причинам накопились долги в сумме не более 30 тыс. рублей, а для выплачивающих алименты — 10 тыс. рублей.

При этом сейчас действует «ускоренная» процедура по снятию запрета на выезд — до суток. Вместе с тем ранее срок проверки погашения долгов перед выездом гражданина за границу составлял от 7 до 10 дней.

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