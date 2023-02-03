ТАСС: модернизированные российские фрегаты оснастят сверхдальними зенитными ракетами

Москва, , 17:15 — REGNUM Сверхдальнобойными зенитными управляемыми ракеты (ЗУР) с дальностью поражения до 400 км будут оснащены модернизированные фрегаты проекта 22 350М, вооружённые зенитным ракетным комплексом «Полимент-Редут». Об этом 3 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» © Павел Львов/РИА Новости

По информации издания, «Полимент-Редут», который будет установлен на фрегаты, получит, помимо ЗУР большой и средней дальности, тяжёлые сверхдальнобойные ракеты с максимальной дальностью поражения воздушных целей до 400 км.

Отмечается, что сейчас «Полимент-Редут» способен использовать ракеты с дальностью поражения до 150 км.

Благодаря увеличенной дальности перехвата воздушных целей российские фрегаты смогут поражать натовские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Это позволит более эффективно организовывать противовоздушную оборону с использованием ЗУР средней и малой дальности.

Читайте ранее в этом сюжете: 19FortyFive: российский флот получит «лучший» подарок