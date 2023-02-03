Рыбинск, Ярославская область, 3 февраля, 2023, 17:12 — ИА Регнум. Российская авиационная промышленность продолжает испытывать острую потребность в инженерах, конструкторах и технологах, заявил 3 февраля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Иосиф Кубатьян ИА REGNUM Авиация

Не хватает около 14 тысяч таких специалистов, сказал он на совещании по подготовке кадров для авиастроительной отрасли. Государство принимает меры для сокращения дефицита, но пока ситуация остается сложной, отметил Патрушев.

Необходимо совершенствовать образовательные программы, готовить студентов к работе на предприятиях, интегрируя колледжи и предприятия реального сектора, заявил он.

Как сообщалось ранее, 3 февраля Патрушев также заявил, что российская авиационная промышленность является мировым лидером по разработке и производству образцов военной и специальной техники.