Париж, 3 февраля, 2023, 17:02 — ИА Регнум. Французский дизайнер и модельер Пако Рабан скончался на 89-м году жизни, сообщили 3 февраля национальные СМИ.

Vladimir Lukjanov/Russian Look/Global Look Press Модельер Пако Рабан

Причина смерти не указывается.

Рабан (настоящее имя Франсиско Рабанеда) родился в 1934 году в Испании. Семья бежала во Францию во время Гражданской войны.

Во Франции Рабан изучал архитектуру и там же в 1966 году представил свою первую коллекцию одежды.