Москва, 3 февраля, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Умерший от пневмонии актёр Сергей Корсик вакцинировался за полтора года до своей смерти «Спутником V», сообщил ИА REGNUM источник в системе здравоохранения Москвы. Собеседник добавил, что COVID-19 у актера не был обнаружен.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

Корсик скончался на 31-м году жизни в московской больнице, где он пролежал четыре месяца. Трагедия произошла 16 января, но стало известно об этом только сегодня. В начале октября Сергей оказался в больнице после того, как его госпитализировали со съемной квартиры с подозрением на туберкулез и двухсторонней пневмонией. В медучреждении актера навещал только близкий друг Николай.

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, Корсик в июле 2021 года привился «Спутником V», после этого ревакцинацию не проходил.

— Пациент был привит «Гам-Ковид-Вак» (регистрационное наименование «Спутник V») в июле 2021 года. После этого данных о сделанных вакцинах не имеется, — сообщил ИА REGNUM собеседник агентства.

Сергей Корсик родился 5 октября 1992 года. С самого детства молодой человек видел себя исключительно в творческой профессии. За свою недолгую жизнь Сергей снимался в различных сериалах и фильмах, самыми заметными из которых стали «Ранетки», «Лев Яшин» и «Универ». Свои актерские навыки он также развивал в театре. Он играл художника Энди Уорхола в спектакле Кирилла Ганина «Мой любимый Энди Уорхол». Сергей Корсик долгое время был солистом Ансамбля песни и пляски Российской армии им. Александрова.

Одним из самых запоминающихся моментов своей биографии Сергей называл страшную трагедию, которая произошла с его друзьями и коллегами в 2016 году в Сочи. 25 декабря авиалайнер Ту-154, на борту которого было 64 сотрудника Ансамбля Александрова рухнул в Черное море. В своих интервью Сергей не раз повторял, что съемки в сериале «Универ» спасли ему жизнь, ведь он мог оказаться на том самом самолете. В день катастрофы Корсик снимался в очередном эпизоде сериала и поэтому не попал в гастрольный список.