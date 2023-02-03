Киев, 3 февраля, 2023, 16:46 — ИА Регнум. В Николаевской области и Херсоне слышны взрывы. Об этом 3 февраля сообщает украинское издание Klymenko Time в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«В Очакове Николаевской области и Херсоне были слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении.

Напомним, правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, временно оккупирована киевскими войсками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в районе реки Ингулец была уничтожена одна украинская гаубица «Акация» с боекомплектом.