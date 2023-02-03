Bloomberg: Германия перенаправит на оборону средства, выделенные на отказ от угля

Берлин, , 17:17 — REGNUM Власти Германии рассматривают возможность помощи армии путём перенаправления субсидий, выделенных на закрытие работающих на угле электростанций, сообщает агентство Bloomberg.

ФРГ Иван Шилов © ИА REGNUM

Издание отмечает многолетние проблемы немецких вооружённых сил, которые сталкиваются с устаревшим оборудованием.

«Обсуждения между немецким федеральным правительством и региональными властями направлены на обеспечение вооружённых сил страны большим количеством оружия и снаряжения, а также создание рабочих мест в регионах, на которых сказался отказ от угля», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британский журнал Economist отмечал, что Бундесвер из-за оказываемой Германией массированной помощи Украине находится в самом тяжёлом состоянии за всю свою историю.