Берлин, 3 февраля, 2023, 17:17 — ИА Регнум. Власти Германии рассматривают возможность помощи армии путём перенаправления субсидий, выделенных на закрытие работающих на угле электростанций, сообщает агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM ФРГ

Издание отмечает многолетние проблемы немецких вооружённых сил, которые сталкиваются с устаревшим оборудованием.

«Обсуждения между немецким федеральным правительством и региональными властями направлены на обеспечение вооружённых сил страны большим количеством оружия и снаряжения, а также создание рабочих мест в регионах, на которых сказался отказ от угля», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британский журнал Economist отмечал, что Бундесвер из-за оказываемой Германией массированной помощи Украине находится в самом тяжёлом состоянии за всю свою историю.