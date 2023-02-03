В Москве задержан администратор телеграм-канала «Новый век» по делу о вымогательстве

Москва, , 17:01 — REGNUM В Москве задержан администратор телеграм-канала «Новый Век» Александр Гусов в рамках уголовного дела о вымогательстве в особо крупном размере. Об этом 3 февраля сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Задержание Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации агентства, стражи порядка установили причастность подозреваемого к совершению вымогательства.

Отмечается, что подозреваемому пока не было предъявлено обвинение.

По словам пресс-секретаря Тверского районного суда Москвы Ксении Розиной, в суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Александра Гусова в виде заключения под стражу.

Она также пояснила, что следствие просит избрать подозреваемому меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.