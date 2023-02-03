Патрушев: авиапромышленность России лидирует по разработке и производству техники

Москва, , 16:40 — REGNUM Российская авиационная промышленность является мировым лидером по разработке и производству образцов военной и специальной техники. Об этом 3 февраля заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Рыбинске по подготовке кадров для авиастроительной отрасли.

Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 © Владимир Астапкович/РИА Новости

«Российский авиапром сохраняет лидирующие позиции в мире по разработке и производству образцов военной и специальной техники», — сказал Патрушев.

По его словам, за последние годы в российской авиации произошёл ряд положительных изменений. Они связаны с запуском проектов по созданию и модернизации авиатехники, техническим перевооружением предприятий, увеличением гособоронзаказа.

Патрушев отметил, что санкции поставили перед Россией много дополнительных задач, возникли проблемы с поставками комплектующих, материалов и оборудования. Тем не менее, у отечественного авиапрома есть все возможности для развития в условиях ограничений.

Он подчеркнул, что для этого необходимо в сжатые сроки значительно нарастить мощности, создать новые производственные линии.