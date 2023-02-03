Йошкар-Ола, , 16:38 — REGNUM В Марий Эл около 1,5 тыс. свиней погибли от асфиксии, сообщили в управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Свинья Александр Погожев © ИА REGNUM

Причиной стало отключение приточно-вытяжной вентиляции в свиноводческом помещении. Трагедия произошла в ночь на 2 февраля в СПК «Звениговский». Всего погибли 1470 животных.

В ведомстве рассказали о том, что специалисты обследовали пробы патологического материала и исключают заражение заразными и особо опасными болезнями.