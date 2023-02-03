На ферме в Марий Эл из-за проблем с вентиляцией задохнулись 1,5 тыс. свиней
Йошкар-Ола, 3 февраля 2023, 16:38 — REGNUM В Марий Эл около 1,5 тыс. свиней погибли от асфиксии, сообщили в управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.
Причиной стало отключение приточно-вытяжной вентиляции в свиноводческом помещении. Трагедия произошла в ночь на 2 февраля в СПК «Звениговский». Всего погибли 1470 животных.
В ведомстве рассказали о том, что специалисты обследовали пробы патологического материала и исключают заражение заразными и особо опасными болезнями.