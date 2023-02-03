Нью-Йорк, США, 3 февраля, 2023, 16:38 — ИА Регнум. В Организации Объединенных Наций готовы отправить конвои с гуманитарной помощью в новые регионы России, но нужны гарантии безопасности, заявил пресс-секретарь управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке.

Иван Шилов ИА REGNUM Штаб ООН

«Прежде чем мы сможем отправиться в такие районы, нам нужны гарантии от тех, кто контролирует эти районы, что безопасность может быть гарантирована», — сказал он на брифинге.

По его словам, в ООН якобы до сих пор не получили ответов на эти запросы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российская делегация на пленарном заседании Конференции по разоружению в ООН заявила, что поставки киевскому режиму оружия, из которого ведутся обстрелы мирных жителей Донбасса, создают реальные риски прямого конфликта ядерных держав.

США, Франция и Британия «создают реальные риски прямого вооружённого столкновения ядерных держав» тем, что углубляют свою вовлечённость в конфликт путём поставок оружия, подготовки наёмников, предоставления развединформации.