Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел первые 100 дней на своем посту, но хвалиться ему пока особо нечем. Невиданная с 1980-х протестная активность профсоюзов и новые волны миграционного кризиса грозят потопить его кабинет. Не помогает даже Украина.

Василий Егоров, , 17:22 — REGNUM На Даунинг-стрит не делали большого акцента на том, что Риши Сунак провел первые 100 дней на посту премьер-министра. Однако английские журналисты не могли пройти мимо такой первой круглой даты. Тем более первые несколько месяцев нового премьера выдались на редкость насыщенными. Для того чтобы подводить итоги 100 дням Риши Сунака, нужно вспомнить, с чего, собственно, всё начиналось.

Риши Сунак Иван Шилов. © ИА REGNUM

Кто-то успел забыть о 49-дневном премьерстве Лиз Трасс. Попытки в одностороннем порядке снизить налоги привели к шоку на рынках, прямой интервенции ЦБ Англии для спасения пенсионных фондов и стремительному обвалу рейтинга самих консерваторов. Всё это вызвало панику в самой Консервативной партии и желание быстро поменять лидера партии.

Тогда партия фактически короновала Риши Сунака. Остальные серьезные кандидаты (в том числе Борис Джонсон) отвалились еще до внутреннего голосования.

Без какой-либо борьбы Риши Сунак начал свое премьерство.

Вместе с новым канцлером казначейства Джереми Хантом ему удалось стабилизировать и успокоить рынки. На этом хорошие новости для премьер-министра закончились.

Двенадцать лет консервативного правления и чехарда премьер-министров (Джонсон — Трасс — Сунак) привели к тому, что избиратель изначально был недоволен Сунаком. Никакого «медового месяца» между политиком и электоратом просто не было.

А вот проблем с каждым днем становилось всё больше.

Страна столкнулась с колоссальным профсоюзным движением, которое вышло на сцену впервые с 1980-х годов прошлого века.

Только 1 февраля на общенациональную стачку вышли 450 тысяч учителей, медсестер, железнодорожников и мелких чиновников. Если еще пару недель назад правительство Сунака было уверено, что к концу месяца с каждым профсоюзом удастся договориться по отдельности, то теперь нас могут ждать протесты, которые растянутся на несколько месяцев. Никто даже не берется подсчитать предполагаемые убытки.

Забастовка медсестёр в Великобритании © TOLGA AKMEN/EPA/ТАСС

Своим чередом идет миграционный кризис, который в 2022-м и не думал заканчиваться.

Более того, через Ла-Манш переправилось рекордное количество нелегалов. Львиная доля приходится на жителей Албании, которые прекрасно знают, что им не грозит депортация из страны.

Попытки договориться с администрацией Макрона натыкаются на нежелание Парижа менять нынешнюю миграционную схему, где Франция лишь перевалочный пункт на пути в Великобританию.

Не спасают и внешнеполитические сюжеты.

Сам Риши Сунак не слишком заинтересован в украинской эпопее (в отличие от двух его предшественников) и отдал всё на откуп министерству обороны. Лондон, конечно, тесно взаимодействует с Киевом, но премьеру от этого не перепадает бонусов в виде очередного пиара.

Главная проблема заключается в том, что большинство избирателей уже уверены, что Риши Сунака ждет поражение на парламентских выборах осенью 2024-го.

Сильнее всего от консерваторов отвернулись избиратели на севере Англии.

Тот самый электорат, который в 2019-м впервые за долгие годы поддержал консерваторов (ради победы Брекзита) и проголосовал за тори. Благодаря их голосам консерваторы триумфально победили в 2019-м. С тех пор эта часть электоральной коалиции отвалилась, а многие вернулись к лейбористам.

Причин такого оттока сразу несколько.

На фоне рецесси и инфляции Брекзит-баталии, которые и привлекли к консерваторам избирателя Севера Англии, отошли на второй план. Борис Джонсон больше не является главным лицом Консервативной партии, а во время кампании 2019 года акцент делался на его харизме, а не на самой Консервативной партии. Риши Сунак (мультимиллионер и муж дочери индийского миллиардера) просто не вписывается в образ своего парня.

Риши Сунак и Борис Джонсон © WILL OLIVER/EPA/ТАСС

Миграционные проблемы, которые волновали жителей этих округов, усугубились.

А самое главное, люди за три года не увидели никаких изменений в своих округах. Консерваторы обещали значительные инвестиции в инфраструктуру на севере Англии. Программа даже получила название: Levelling Up. Но сначала коронавирус, а потом и рецессия перечеркнули эти планы.

Поэтому неудивительно, что Риши Сунак не хотел бы акцентировать внимание на первых 100 днях своего правления.

Консерваторам нужен хоть один успешный кейс, чтобы предъявить его избирателю. Поэтому в правительстве все с замиранием сердца ждут снижения инфляции в стране.

Пока же рейтинг Сунака и Консервативной партии продолжает уверенно снижаться, и если ничего не поменять, то встанет вопрос не просто о судьбе очередного премьера, а о самом существовании Консервативной партии.