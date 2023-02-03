«СЭ»: молодёжная сборная России по футболу может принять участие в Азиатских играх

Москва, , 16:31 — REGNUM Молодёжная сборная России по футболу может принять участие в турнире, который будет проводиться в рамках Азиатских игр. Об этом 3 февраля пишет «Спорт-Экспресс».

Игроки молодежной сборной России по футболу © Григорий Сысоев/РИА Новости

Отмечается, что в Азиатские игры входит футбольный турнир, в котором на протяжении последних 20 лет выступают не первые сборные, а олимпийские, т.е. для игроков не старше 23 лет. При этом в состав команд разрешено включать до трёх футболистов старшего возраста.

26 января Олимпийский совет Азии предложил России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх, которые состоятся в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября 2023 года.

Напомним, 2 февраля прошла жеребьёвка отборочного турнира чемпионата Европы 2025 года среди молодёжных команд. В число участниц не включили сборную России.