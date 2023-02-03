Уголовное дело возбуждено после нападения собаки на детей в Пушкино
СКР возбудил уголовное дело после нападения собаки на детей в Пушкино
Пушкино, Московская область, 3 февраля, 2023, 16:25 — ИА Регнум. Двое детей пострадали в результате нападения собаки в подмосковном городе Пушкино, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает 3 февраля главное следственное управление СК России по Московской области.
Собака, как следует из сообщений СМИ, напала на двоих детей на проспекте Просвещения. У одного из пострадавших покусано лицо, ребёнку потребовалась медицинская помощь.
Животное не было безнадзорным — у него есть хозяева. Уголовное дело возбуждено по статье 118 УК РФ о причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначены судебно-медицинские экспертизы.
Ранее в социальных сетях появилось видео с собакой, набросившейся сначала на одного, а затем на другого ребёнка. Собаку выгуливал на поводке её владелец.