Пушкино, Московская область, 3 февраля, 2023, 16:25 — ИА Регнум. Двое детей пострадали в результате нападения собаки в подмосковном городе Пушкино, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает 3 февраля главное следственное управление СК России по Московской области.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Собака

Собака, как следует из сообщений СМИ, напала на двоих детей на проспекте Просвещения. У одного из пострадавших покусано лицо, ребёнку потребовалась медицинская помощь.

Животное не было безнадзорным — у него есть хозяева. Уголовное дело возбуждено по статье 118 УК РФ о причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее в социальных сетях появилось видео с собакой, набросившейся сначала на одного, а затем на другого ребёнка. Собаку выгуливал на поводке её владелец.