Париж, 3 февраля, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Запад очень близок к войне с Россией, заявил 3 февраля в интервью швейцарской телекомпании RTS бывший французский дипломат, экс-посол страны в США и представитель Франции в ООН Жерар Аро.

Niu Xiaolei/ИТАР-ТАСС/Zuma Жерар Аро

«Мы в такой степени действуем на стороне Украины, что больше не можем согласиться с поражением Украины. Поражение Украины было бы поражением Запада и неимоверной потерей престижа перед остальным миром», — добавил он.

Бывший дипломат указал на мнение большинства военных экспертов, которые не видят со стороны Украины нанесения решающего поражения России.

По его словам, Запад не потерпит победы Москвы, в связи с чем открываются перспективы продолжительной войны.

Для обеих сторон на данный момент не стоит вопрос о переговорах, в течение нескольких недель или больше следует ожидать ожесточённых боев, утверждает Аро.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля президент России Владимир Путин заявил, что стране «есть чем ответить на угрозы» и что «применением бронетехники дело не ограничится».