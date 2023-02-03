Газзаев: России нужно создать турнир, который составит конкуренцию Олимпийским играм

Москва, , 16:21 — REGNUM России нужно создать турнир, который в перспективе будет способен составить конкуренцию Олимпийским играм. Об этом 3 февраля заявил бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев в колонке в издании «Спорт-Экспресс».

Российские спортсмены на XXIV зимних Олимпийских играх © Владимир Астапкович/РИА Новости

«Если приложить определённые (пусть и очень серьезные) усилия, мы сами способны создать турнир, который уже сейчас будет обеспечивать высокий спортивный уровень, а в перспективе способен составить конкуренцию Олимпийским играм», — написал Газзаев.

По его словам, когда-нибудь, возможно, этот турнир сможет превзойти Олимпиаду по уровню спортивных достижений и зрительскому интересу.

Он отметил, что в этом нет ничего фантастического. В России есть спортивная инфраструктура и для зимних, и для летних видов спорта, которая была задействована на различных соревнованиях самого высокого международного уровня. Кроме того, российские спортсмены конкурентоспособны в большинстве видов спорта.

Газзаев отметил, что для создания турнира необходимо поднять уровень чемпионатов России за счёт участия в них максимального числа сильнейших российских спортсменов и существенного повышения финансовой мотивации, а также сделать турниры открытыми, пригласив ведущих спортсменов из дружественных и нейтральных стран.

«При качественных организаторских усилиях мы можем постепенно прийти к созданию «нашей Олимпиады», которая превзойдет разочаровавший многих проект МОК», — делает вывод Газзаев.

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