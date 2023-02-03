Мелитополь, 3 февраля, 2023, 16:20 — ИА Регнум. За каждый исправный трофейный западный танк можно будет получить вознаграждение в размере 12 млн рублей, о таком предложении 3 февраля сообщили руководители запорожского добровольческого батальона имени Судоплатова.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

Речь идет о танках Leopard, Abrams и Challenger соответственно немецкого, американского и британского производства.

Представители батальона призвали солдат ВСУ одуматься и прекратить воевать за киевский режим, причем переходить на сторону России не с пустыми руками, а вместе с техникой.

Ранее выплаты за уничтожение или захват западных танков пообещал глава Забайкальского края Александр Осипов. Об аналогичной инициативе, спонсируемой предпринимателями, рассказал также актер Иван Охлобыстин. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такие «поощрительные меры» ускорят уничтожение данного вида техники.

Вопрос о поставках на Украину танков западного производства стал актуальным вследствие исчерпания запасов советских танков в странах, которые ранее входили в Организацию Варшавского договора.

При этом западные политики и наблюдатели говорят об особом подтексте возможного появления у ВСУ такой западной техники, проводя параллели с появлением немецких танков на русской земле в период Великой Отечественной войны.

2 февраля, в день 80-летия победы в Сталинградской битве, президент России Владимир Путин заявил: «Невероятно, но факт — нам снова угрожают немецкими танками и воюют руками бандеровцев».