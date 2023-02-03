Представители МИД России и КНР обсудили двусторонние отношения

Москва, , 16:24 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко обсудил с китайским коллегой Ма Чжаосюем перспективы развития двусторонних связей в 2023 году. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, представители двух стран высоко оценили текущее состояние отношений между Москвой и Пекином, а также подтвердили обоюдный настрой на их поступательное развитие и обсудили перспективы расширения связей между странами.

В ведомстве также сообщили о проведении углубленного обмена мнениями по международным и региональным вопросам, констатировании эффективности внешнеполитической координации и определении шагов по её дальнейшему укреплению.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что спекуляция на теме якобы китайского шпионского аэростата не способствует урегулированию вопроса.

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