Москва, 3 февраля, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко обсудил с китайским коллегой Ма Чжаосюем перспективы развития двусторонних связей в 2023 году. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

Согласно опубликованным данным, представители двух стран высоко оценили текущее состояние отношений между Москвой и Пекином, а также подтвердили обоюдный настрой на их поступательное развитие и обсудили перспективы расширения связей между странами.

В ведомстве также сообщили о проведении углубленного обмена мнениями по международным и региональным вопросам, констатировании эффективности внешнеполитической координации и определении шагов по её дальнейшему укреплению.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что спекуляция на теме якобы китайского шпионского аэростата не способствует урегулированию вопроса.