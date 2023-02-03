Военный аналитик Онуфриенко назвал причину ослабления северного фланга ВСУ
Военный эксперт: ВС России продвигаются «на плечах» отступающего противника
Донецк, 3 февраля, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Перспектива потери Угледара и Артёмовска очень критична для ВСУ, поэтому украинское командование перебрасывало войска в этот район, ослабляя северный участок фронта — свою группировку от Белгородчины до населенного пункта Диброва в ДНР, сказал ИА REGNUM военный обозреватель Михаил Онуфриенко.
Это позволило ВС РФ продвигаться вперёд быстрее на упомянутом северном участке, где все последние месяцы российские силы держали активную оборону (то есть постоянные атаки с продвижением на 100–300 метров), пояснил эксперт. Проявлением этой активной обороны можно назвать бои в районе Макеевки (села в ЛНР, носящего то же название, что и город в ДНР) и в местности балка Журавка в ЛНР.
«Но несколько дней назад, буквально «на плечах» отступающего противника, который предпринял контратаку, а мы пошли вслед за ним, произошла остановка в двух километрах восточнее Ямполовки, села в 12 км от Красного Лимана, — пояснил Онуфриенко. — Плюс продолжается наступление юго-западнее Дибровы с целью выхода на берег Северского Донца. Происходит четкое взаимодействие с штурмовыми подразделениям «Вагнера», которые работают на другом берегу Северского Донца и поддавливают ту же группировку с востока».
Подразделения ВС России и «Вагнера» работают во взаимодействии, вынуждая противника снимать части с одной части фронта и перебрасывать на другой — что позволяет усиливать продвижение наших войск, пояснил эксперт.
«Существенное продвижение вперёд за последние недели произошло в районе Серебрянского лесничества у Северского Донца. Оно совершенно чётко увязано с окружением группировки ВСУ в городе Северск, — указал Онуфриенко. — Чтобы наносить поражение с левого берега Северского Донца прямо по селу Серебрянка (в Бахмутском/Артёмовском районе) и находящемуся в нескольких километрах Северску, необходимо выйти к берегу».
Эксперт вновь указал, что продвижение союзных сил стало возможным благодаря переброске подразделений ВСУ на проблемные участки южнее — в районы Угледара и города Марьинка. «По Марьинке всё понятно — там гарнизон ВСУ будет держаться до последнего так же, как они это делали в Угледаре. Это два узловых центра обороны, причём Марьинка — самый мощный укрепрайон из всех, которые есть в этом районе, — подчеркнул Онуфриенко. — Падение Марьинки ставит для противника вопрос отхода к Курахово, а это действительно стратегическое поражение с большим отходом. Если потерять Марьинку и Угледар, то держать оборону населённых пунктов, за которые сейчас идут бои — Новомихайловка и другие, — безнадёжно, ведь они окажутся в окружении. Их надо оставлять».
Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ с вечера 2 февраля начали спешно стягивать дополнительные резервы под Артёмовск. Агентство Bloomberg со ссылкой на источник в администрации Джо Байдена передало, что Запад советует Киеву отступить от Артёмовска, чтобы дождаться поставок танков и подготовиться к наступательным боям, которые планируются на весеннюю кампанию этого года. Кимаковский также заявил, что ВС России взяли Угледар в полукольцо, и добавил, что освобождение города идёт по аналогии с Артёмовском.