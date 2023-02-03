Донецк, 3 февраля, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Перспектива потери Угледара и Артёмовска очень критична для ВСУ, поэтому украинское командование перебрасывало войска в этот район, ослабляя северный участок фронта — свою группировку от Белгородчины до населенного пункта Диброва в ДНР, сказал ИА REGNUM военный обозреватель Михаил Онуфриенко.

Константин Михальчевский/РИА Новости ВС России в зоне проведения СВО

Это позволило ВС РФ продвигаться вперёд быстрее на упомянутом северном участке, где все последние месяцы российские силы держали активную оборону (то есть постоянные атаки с продвижением на 100–300 метров), пояснил эксперт. Проявлением этой активной обороны можно назвать бои в районе Макеевки (села в ЛНР, носящего то же название, что и город в ДНР) и в местности балка Журавка в ЛНР.

«Но несколько дней назад, буквально «на плечах» отступающего противника, который предпринял контратаку, а мы пошли вслед за ним, произошла остановка в двух километрах восточнее Ямполовки, села в 12 км от Красного Лимана, — пояснил Онуфриенко. — Плюс продолжается наступление юго-западнее Дибровы с целью выхода на берег Северского Донца. Происходит четкое взаимодействие с штурмовыми подразделениям «Вагнера», которые работают на другом берегу Северского Донца и поддавливают ту же группировку с востока».

Подразделения ВС России и «Вагнера» работают во взаимодействии, вынуждая противника снимать части с одной части фронта и перебрасывать на другой — что позволяет усиливать продвижение наших войск, пояснил эксперт.

«Существенное продвижение вперёд за последние недели произошло в районе Серебрянского лесничества у Северского Донца. Оно совершенно чётко увязано с окружением группировки ВСУ в городе Северск, — указал Онуфриенко. — Чтобы наносить поражение с левого берега Северского Донца прямо по селу Серебрянка (в Бахмутском/Артёмовском районе) и находящемуся в нескольких километрах Северску, необходимо выйти к берегу».

Эксперт вновь указал, что продвижение союзных сил стало возможным благодаря переброске подразделений ВСУ на проблемные участки южнее — в районы Угледара и города Марьинка. «По Марьинке всё понятно — там гарнизон ВСУ будет держаться до последнего так же, как они это делали в Угледаре. Это два узловых центра обороны, причём Марьинка — самый мощный укрепрайон из всех, которые есть в этом районе, — подчеркнул Онуфриенко. — Падение Марьинки ставит для противника вопрос отхода к Курахово, а это действительно стратегическое поражение с большим отходом. Если потерять Марьинку и Угледар, то держать оборону населённых пунктов, за которые сейчас идут бои — Новомихайловка и другие, — безнадёжно, ведь они окажутся в окружении. Их надо оставлять».

Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ с вечера 2 февраля начали спешно стягивать дополнительные резервы под Артёмовск. Агентство Bloomberg со ссылкой на источник в администрации Джо Байдена передало, что Запад советует Киеву отступить от Артёмовска, чтобы дождаться поставок танков и подготовиться к наступательным боям, которые планируются на весеннюю кампанию этого года. Кимаковский также заявил, что ВС России взяли Угледар в полукольцо, и добавил, что освобождение города идёт по аналогии с Артёмовском.