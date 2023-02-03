* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Прокурор потребовал девять лет колонии для иноагента Белоцерковской за фейки об армии

Москва, , 16:10 — REGNUM Представитель гособвинения 3 февраля потребовал заочно приговорить Веронику Белоцерковскую (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) к девяти годам колонии за распространение фейков о Вооруженных силах России.

Вероника Белоцерковская © Артем Геодакян/ТАСС

Прокурор потребовал признать Белоцерковскую (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) виновной в распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил по мотивам политической ненависти или вражды.

Покинувшая Россию Белоцерковская (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) заочно арестована и объявлена в международный розыск. В социальных сетях ранее она распространяла заведомо ложную информацию об «убийстве детей российскими военными», «бомбардировке роддома в Мариуполе» и «массовых убийствах в Буче».

Ранее представитель гособвинения потребовал аналогичного наказания для Александра Невзорова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), Басманный суд заочно приговорил его к восьми годам колонии.