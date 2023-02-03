Краснодар, , 16:16 — REGNUM Оперативный штаб Краснодарского края опроверг сообщения о введении военного положения в регионе. Соответствующее опровержение было опубликовано в телеграм-канале ведомства.

В сообщении говорится о распространении в Интернете фальшивого документа, в котором содержится информация о том, что власти региона якобы готовятся к введению военного положения.

В оперштабе назвали недостоверную информацию «очередным вбросом», призванном посеять панику, а также подчеркнули, что письмо составлено с грубыми ошибками.

«На самом деле такой организации в Краснодарском крае не существует», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что приграничное село Николаево-Дарьино в Суджанском районе обстреляно со стороны ВСУ.