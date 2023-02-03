Тбилиси, , 16:12 — REGNUM В Грузии поддержат возобновление авиасообщения с Российской Федерацией в случае принятия такого решения Москвой. Об этом 3 января заявил журналистам председатель правящей партии страны «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Аэропорт Тбилиси имени Шота Руставели © EPA/ZURAB KURTSIKIDZE/ТАСС

«Если санкции будут сняты Россией, это будет приветствоваться нами в интересах наших сограждан и соотечественников», — отметил он.

Грузинский политик напомнил, что решение об отмене авиасообщения между государствами Россия приняла в 2019 году в одностороннем порядке.

Как передавало ИА REGNUM, 20 января президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против восстановления прямых авиарейсов с Россией. В Грузии назвали спекуляцией заявление временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова о том, что украинских граждан придётся эвакуировать в случае возобновления прямых авиарейсов в Россию.