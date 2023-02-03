Курская область продлила жёлтый уровень угрозы без указания срока

Курск, , 16:14 — REGNUM Жёлтый уровень террористической опасности будет действовать в Курской области до тех пор, пока не отпадёт необходимость в усиленных мерах по защите и охране региона. Об этом курский губернатор Роман Старовойт сообщил 3 февраля в своём телеграм-канале.

Губернатор Курской области Роман Старовойт осматривает строящиеся оборонительные сооружения засечной черты на границе с Украиной в Курской области © Пресс-служба губернатора Курской области/РИА Новости

«В Курской области действие «жёлтого» уровня террористической опасности продлеваем с 4 февраля и на весь период, пока необходимы усиленные меры по защите и охране нашей территории», — написал Старовойт.

Он заверил, что будет информировать жителей области обо всех возможных изменениях, а также призвал их сохранять бдительность и сообщать о властям о подозрительных людях, оставленных предметах и замеченных беспилотниках.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Курской области регулярно продлевали действие жёлтого уровня опасности. Так, прежнее предупреждение должно было действовать с 20 января по 4 февраля.