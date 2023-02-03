Москва, 3 февраля, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Законопроект, которым предлагается запретить на территории России деятельность коллекторов и также запретить кредиторам привлекать иных лиц для возврата задолженности граждан, внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР во главе с руководителем думской фракции Леонидом Слуцким, передает корреспондент ИА REGNUM 3 февраля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Авторы инициативы ссылаются на данные Банка России, согласно которым в декабре 2022 года задолженность российских граждан по кредитам перед банками превысила 26 триллионов рублей, увеличившись за 2022 год почти на два триллиона. Рост просроченной задолженности по потребительским кредитам вызван неуклонным снижением доходов населения в условиях спада экономики, указано в сопроводительных материалах.

Также парламентарии привели данные Федеральной службы судебных приставов, по которым в 2012 году неплательщиков было 2,2 млн человек, а в 2021 году их уже стало 8,6 млн человек. Разработчики законопроекта считают, что кредитные организации в состоянии улучшить положение с просроченными задолженностями, внедрив гибкую политику работы с заемщиком и повысив качество их предварительной проверки.

Запрет на коллекторскую деятельность, по мнению депутатов, позволит не только защитить права и законные интересы россиян, которые оказались в трудной жизненной ситуации, но высвободить большое количество людей, способных заняться производительным трудом.

Ранее сообщалось, что правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается установить запрет на осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц в новых регионах России до 1 января 2026 года.