Симферополь, 3 февраля, 2023, 16:23 — ИА Регнум. В Симферополе установлены первые стационарные банкоматы Сбербанка. К концу марта 2023 года пользоваться ими смогут также покупатели некоторых торговых центров Крыма, сообщили 3 февраля в пресс-службе компании.

Константин Михальчевский/РИА Новости Банкомат Сбербанка

Так, первые стационарные банкоматы Сбербанка поставили в супермаркете на улице Гагарина, в ТРК «Центрум», ТЦ «Гагаринский» и в магазине «Яблоко».

Работа банкоматов будет налажена в течение недели, уточнили в кредитной организации.

Напомним, о начале работы в Республике Крым Сбербанк заявил в январе 2023 года. Первые банкоматы были установлены в мобильных офисах (автомобилях) в Ялте, Севастополе, Симферополе. В селе Оползневое для банкомата выделили помещение.

Приход Сбербанка на полуостров улучшит инвестиционный климат и качество услуг для населения, заявил ранее глава Крыма Сергей Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2023 года банкоматы Сбербанка должны заработать по всей территории полуострова.