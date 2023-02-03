Москва, , 15:47 — REGNUM Имидж и репутация Олимпийских игр уничтожены после решений, принятых Международным олимпийским комитетом (МОК) в 2022 году. Об этом 3 февраля заявил бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев в колонке в издании «Спорт-Экспресс».

Валерий Газзаев © Алексей Майшев/РИА Новости

Газзаев задался вопросом: нужно ли России и Белоруссии соглашаться на унизительные условия от МОК для того, чтобы принять участие в Олимпиаде?

«Ещё недавно ответ на вопрос звучал бы однозначно — да, конечно, нужно участвовать. Однако с тех пор поменялось очень, очень многое», — отметил Газзаев.

По его словам, раньше сама возможность участия в Играх воспринималась как главное событие в карьере любого амбициозного спортсмена. Однако теперь из самого значимого турнира на планете Олимпиада превратилась в площадку для политических манифестов и интриг.

«После ангажированных решений, принятых МОК в течение 2022 года против наших атлетов, имидж и репутация Олимпийских игр, по сути, уничтожены», — констатировал Газзаев.

По его мнению, в МОК это тоже понимают, поэтому вроде бы и пытаются вернуть российских спортсменов на Игры, «чтобы хоть как-то сохранить потерянное лицо».

Напомним, ранее в МОК заявили, что рассматривают возможность допустить к Играм российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе, без флага и гимна. Причём это может коснуться только тех из них, кто не поддерживает проведение специальной военной операции.

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