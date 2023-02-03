Луганск, , 15:45 — REGNUM Освобождение посёлка Белогоровка, расположенного западнее Лисичанска, позволит российским войскам развить успех в разных направлениях, заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко 3 февраля в эфире проекта «Луганск LIVE».

Танк ВС России в зоне проведения СВО © Александр Гальперин/РИА Новости

«Отсюда мы можем развить успех в разных направлениях, что значительно улучшит тактическую обстановку на северском направлении», — сказал Марочко.

Он добавил, что активные действия российских сил в районе Белогоровки заставляют ВСУ перебрасывать туда дополнительные подразделения и средства. Это означает уменьшение внимания к другим направлениям, в том числе к Артёмовску (до 1924 года — Бахмут), где уже наметилось оперативное окружение.

Посёлок городского типа Белогоровка находится в 17 км к западу от Лисичанска в ЛНР. Ожесточённые бои там начались несколько месяцев назад. Посёлок оставался последним из относительно крупных населённых пунктов в республике, подконтрольных Киеву.

Как сообщало ИА REGNUM, об освобождении Белогоровки заявили ранее власти Лисичанска.