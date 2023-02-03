Берлин, 3 февраля, 2023, 15:46 — ИА Регнум. Руководство ФРГ приняло к сведению слова президента Российской Федерации Владимира Путина, которые он произнёс 2 февраля во время выступления в Волгограде. Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт на брифинге.

Дмитрий Азаров/POOL/ТАСС Владимир Путин во время выступления на концерте, посвященном 80-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

Он сообщил, что правительство Германии приняло к сведению слова Путина.

Хебештрайт добавил, что власти страны, как и руководство многих других стран, оказывают поддержку Киеву для ее обороны в конфликте, но это не делает Германию прямой участницей конфликта.

«Но эти поставки… поддержка, а не участие в войне. И это, безусловно, российскому президенту совершенно известно», — заявил политик.

Как передавало ИА REGNUM, в Волгограде Путин заявил, что у нынешних элит Германии, «судя по всему», выветривается память о борьбе с нацизмом. Он также сообщил, что те, кто втягивают ФРГ в новую войну с Россией и рассчитывают одержать победу над Российской Федерацией, скорее всего, не понимают, что конфликт будет совсем другим.