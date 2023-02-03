Премьер Великобритании не исключил передачи истребителей Украине
Премьер Великобритании Сунак не исключил, что в будущем Украина может получить истребители
Лондон, 3 февраля, 2023, 15:42 — ИА Регнум. В будущем Украина может получить истребители, о которых просит, заявил 3 февраля премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
I–Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Риши Сунак
Лондон старается помогать Киеву, но для обучения пилотов истребителей нужны месяцы, а то и годы, напомнил политик.
Пока ни в одной западной стране не выразили готовности поставлять на Украину истребители, вместе с тем во Франции «не исключили» такой возможности.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее отмечал, что вопрос о поставках на Украину истребителей в настоящее время «не стоит на повестке дня».