Лондон, 3 февраля, 2023, 15:42 — ИА Регнум. В будущем Украина может получить истребители, о которых просит, заявил 3 февраля премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

I–Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Риши Сунак

Лондон старается помогать Киеву, но для обучения пилотов истребителей нужны месяцы, а то и годы, напомнил политик.

Пока ни в одной западной стране не выразили готовности поставлять на Украину истребители, вместе с тем во Франции «не исключили» такой возможности.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее отмечал, что вопрос о поставках на Украину истребителей в настоящее время «не стоит на повестке дня».