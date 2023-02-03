Кировград, Свердловская область, , 15:37 — REGNUM Итоги реализации соглашения о сотрудничестве между министерством образования и молодежной политики Свердловской области, Уральской горно-металлургической компанией, Кировградским заводом твердых сплавов и Уральским государственным колледжем имени И. И. Ползунова подвели в Кировграде Свердловской области. Как напоминает управление общественных связей Уральской горно-металлургической компании (УГМК), соглашение было подписано в 2021 году в рамках проекта государственно-частного партнерства.

УГМК продолжит реализацию образовательных проектов в Свердловской области Управление общественных связей Уральской горно-металлургической компании

В мероприятии приняли участие министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, директор по персоналу и общим вопросам ОАО «УГМК» Дмитрий Малышев, глава Кировградского городского округа Александр Оськин, генеральный директор АО «Кировградский завод твердых сплавов» Александр Пельц, директор ГАПОУ СО «Уральский государственный колледж имени И. И. Ползунова» Андрей Козлов. Участникам встречи продемонстрировали, как изменилась материально-техническая база филиала колледжа в Кировграде в 2022 году благодаря выделенному сторонами соглашения финансированию и приобретенному оборудованию. В частности, гостям были представлены новые современные лаборатории по компетенции «Электромонтаж». Комплекс проведенных работ и установленные обучающие стенды соответствуют современным подходам к образовательному процессу и позволяют вести подготовку высококвалифицированных специалистов для всех сфер электроэнергетики. Студенты не только получат теоретические знания, но и освоят их применение на практике благодаря оборудованию данных мастерских.

УГМК продолжит реализацию образовательных проектов в Свердловской области Управление общественных связей Уральской горно-металлургической компании

В планах на 2023 и 2024 годы — создание площадок для практической подготовки студентов по компетенциям: промышленная автоматика, металлургия, сварочные технологии, геопространственные технологии, подземная разработка месторождений полезных ископаемых, обработка листового металла.

«Очень приятно, что наши партнеры, выходя с инициативой, не только думают о подготовке кадров для предприятий, но они думают о будущем детей, школьников, — подчеркнул Юрий Биктуганов. — Вкладывая свои финансовые средства, мы вместе — правительство Свердловской области при поддержке губернатора и наших компаний, сегодня имеем возможность дать уникальные условия для подготовки специалистов на самом современном оборудовании. Я уверен, что выпускники школ, придя сюда, с гордостью могут сказать, что это учебное заведение действительно современное, что сюда надо идти и стремиться. Мы реализуем этот проект с 2019 года и планируем до 2024 года. Подготовка кадров для предприятий в современных условиях и с гарантией трудоустройства — это большого сегодня стоит. Я благодарен нашим коллегам, крупным предприятиям, которые выполняют свои обязательства, создав уникальный учебный центр на базе филиала колледжа Ползунова».

УГМК продолжит реализацию образовательных проектов в Свердловской области Управление общественных связей Уральской горно-металлургической компании

«Мы не просто «делаем будущее» нашему подрастающему поколению, обеспечиваем рабочими местами, но и создаем максимально комфортные условия жизни в муниципалитетах, — отметил Дмитрий Малышев. — Все, что вы видите, это, конечно, результат большой работы, но нам всем вместе предстоит реализовать еще долгосрочные планы. Нельзя ограничиваться только развитием материальной базы, надо и дополнительно мотивировать, развивать наших преподавателей. Работы впереди очень много».

УГМК продолжит реализацию образовательных проектов в Свердловской области Управление общественных связей Уральской горно-металлургической компании

Одним из ключевых результатов встречи стало подписание дополнительного соглашения о дальнейшей модернизации образовательного комплекса филиала колледжа. Стороны обсудили также возможность создания условий для участия этого учебного заведения в федеральном проекте «Профессионалитет», определили приоритетные задачи и план мероприятий на 2023 и 2024 года. Другим не менее важным мероприятием явилось подписание соглашения о сотрудничестве между региональным министерством образования и молодежной политики и Уральской горно-металлургической компанией о реализации проекта, направленного на профессиональную ориентацию школьников — «Инженерной школы УГМК».

УГМК продолжит реализацию образовательных проектов в Свердловской области Управление общественных связей Уральской горно-металлургической компании

С момента запуска проекта «Инженерная школы УГМК» в конце 2021 года ее учениками стали более 1550 ребят из 152 школ 22 муниципальных образований Свердловской области. Учащиеся 7-11-х классов бесплатно повышают уровень своих знаний и готовятся к ОГЭ и ЕГЭ по математике, физике, химии, русскому языку, знакомятся с предприятиями УГМК и востребованными профессиями, участвуют в летних проектных сменах, соревнуются в решении инженерных задач предприятий.