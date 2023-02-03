Москва, 3 февраля 2023, 15:46 — REGNUM Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пока не обсуждают переход на единую валюту, данный вопрос не стоит в текущей повестке союза, сказала 3 февраля помощник председателя Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
(с) ИА REGNUM

Она подчеркнула, что этот вопрос задают часто. По оценке экспертов ЕЭК, применение новых подходов к ведению расчетов назрело, сказала Малкина.

Необязательно переходить на единую валюту, отметила она: среди возможных решений — введение единой расчётной единицы и внедрение общей крипты или цифровой валюты на территории ЕАЭС.

«Возможно, по итогам года мы будем готовы сформулировать какие-то конкретные предложения при том, что государства-члены их будут поддерживать», — резюмировала помощник председателя ЕЭК.

Как сообщало ИА REGNUM, страны Евразийского экономического союза могут создать единую евразийскую валюту для взаимных расчетов в торговле и при этом сохранить свои национальные валюты, высказался ранее казахский экономист Рахим Ошакбаев.