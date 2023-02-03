ЕЭК: страны Евразийского экономического союза пока не обсуждали переход на единую валюту

Москва, , 15:46 — REGNUM Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пока не обсуждают переход на единую валюту, данный вопрос не стоит в текущей повестке союза, сказала 3 февраля помощник председателя Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) (с) ИА REGNUM

Она подчеркнула, что этот вопрос задают часто. По оценке экспертов ЕЭК, применение новых подходов к ведению расчетов назрело, сказала Малкина.

Необязательно переходить на единую валюту, отметила она: среди возможных решений — введение единой расчётной единицы и внедрение общей крипты или цифровой валюты на территории ЕАЭС.

«Возможно, по итогам года мы будем готовы сформулировать какие-то конкретные предложения при том, что государства-члены их будут поддерживать», — резюмировала помощник председателя ЕЭК.

Как сообщало ИА REGNUM, страны Евразийского экономического союза могут создать единую евразийскую валюту для взаимных расчетов в торговле и при этом сохранить свои национальные валюты, высказался ранее казахский экономист Рахим Ошакбаев.