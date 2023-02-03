Москва, 3 февраля, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили на запорожском направлении артиллерийскую систему М-777, две гаубицы Д-20 и одну Д-30, сообщили 3 февраля в Министерстве обороны РФ.

РИА Новости Работа артиллерии в зоне СВО

Отмечается, что на указанном направлении огнем артиллерии и подразделений группировки войск «Восток» было нанесено поражение подразделениям 108-й и 110-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Левадное, Марфополь и Луговское Запорожской области.

«Потери противника на данном направлении за сутки составили более 20-ти украинских военнослужащих, артиллерийская система М-777 производства США, две гаубицы Д-20, а также гаубица Д-30», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки Вооруженные силы России в ДНР уничтожили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) NASAMS производства Норвегии. Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил России нанесли поражение 86-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, военной технике и живой силе в 103-х районах.

Около населенного пункта Красноармейск ДНР были уничтожены зенитный ракетный комплекс NASAMS производства Норвегии, а также пусковая установка тактических ракет «Точка-У».