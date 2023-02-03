ВКС России сбили украинский самолет МиГ-29 в районе Червоноармейского

Москва, , 15:31 — REGNUM Вооруженные силы Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции за последние сутки в районе населенного пункта Червоноармейское Херсонской области сбили украинский самолет МиГ-29. Об этом сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге 3 февраля.

МиГ-29 ВСУ © Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Истребительной авиацией ВКС России… сбит самолет МиГ-29 ВСУ», — сказал он.

Ранее в ведомстве сообщили об уничтожении до 110 военнослужащих ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в зоне проведения специальной военной операции на территории Украины увеличилось число наёмников из Европы.