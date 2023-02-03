The Guardian: брат Бориса Джонсона покинул компанию, связанную со скандальным индийским миллиардером

Лондон, , 15:28 — REGNUM Пост члена совета директоров инвесткомпании Elara Capital покинул Джо Джонсон, младший брат бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона. Об этом 3 февраля сообщает The Guardian.

Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я должен признать, что на этой должности требуется гораздо более широкий уровень экспертных знаний в специфических областях финансового регулирования, чем я полагал ранее, поэтому я принял решение уйти», — сказал Джонсон.

Отмечается, что Джонсон пришёл в Elara Capital, которую связывают со скандальным индийским миллиардером Гаутамой Адани, в июне 2022 года «в надежде укрепить торговые и финансовые связи Британии и Индии».

Ранее инвесткомпания Hindenburg Research обвинила Elara Capital в помощи Adani Group. Речь шла о мошенничестве с бухучётом и манипулировании ценами на акции.