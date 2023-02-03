Москва, 3 февраля, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Вооруженные силы России продолжают вести наступление на донецком направлении, занимая более выгодные рубежи и позиции, сообщили в Министерстве обороны 3 февраля.

РИА Новости Боевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО

За минувшие сутки на данном направлении было уничтожено до 40 военнослужащих ВСУ, а также несколько единиц техники (гаубица «Мста-Б» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы).

Днем ранее, 2 февраля, в министерстве сообщили, что Южная группировка войск продолжает наступление на донецком направлении, а противник за сутки потерял до 50 бойцов.