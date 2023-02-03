Москва, 3 февраля, 2023, 15:26 — ИА Регнум. В Херсонской области истребительной авиацией ВКС России сбит МиГ-29 воздушных сил Украины. О ходе специальной военной операции (СВО) на Украине 3 февраля информирует Минобороны РФ. Уточняется, что воздушный бой произошёл в районе населенного пункта Червоноармейское.

Минобороны РФ Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (03.02.2023 г.)

Также на херсонском направлении российские войска уничтожили самоходную гаубицу «Акация» и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». В районе населенного пункта Антоновка повреждена американская пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS.

Основное внимание сейчас приковано к краснолиманскому направлению, где только за сутки уничтожены свыше 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, боевая машина пехоты, гаубица Д-20 и артиллерийская система М-777 производства США.

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Ожесточенные бои ведутся в районах населенных пунктов Невское Луганской Народной Республики, Ямполовка Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. В районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ (Вооруженных сил Украины).

Российские военные практически не оставили украинским войскам возможностей для наступления.

На донецком направлении ВС РФ, заняв выгодные рубежи и позиции, уничтожили до 40 украинских военнослужащих. В районах населенных пунктов Кураховка и Михайловка поражены два украинских склада боеприпасов.

Потери противника на купянском направлении составили 40 военнослужащих. Ещё более 20 украинских военных уничтожены на запорожском направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция на Украине длится уже 345 дней и приобрела наступательный характер по всем направлениям.

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