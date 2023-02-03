Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении норвежского ЗРК NASAMS

Донецк, , 15:26 — REGNUM Вооруженные силы России в ДНР уничтожили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) NASAMS производства Норвегии. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

ЗРК NASAMS Soldatnytt

По её информации, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил России нанесли поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, военной технике и живой силе в 103 районах.

Отмечается, что около населенного пункта Красноармейск ДНР были уничтожены зенитный ракетный комплекс NASAMS производства Норвегии, а также пусковая установка тактических ракет «Точка-У».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что украинские военные ударили артиллерией по своим же солдатам, решившимся сдаться в плен в ЛНР, а находящаяся в Северске в ДНР группировка ВСУ может в ближайшее время оказаться в окружении.